Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 21.03.2020

21 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов готов поделиться с телезрителями новыми оригинальными рецептами для меню выходного дня. Блины, фаршированные грибами и беконом, с яйцом и сыром – на завтрак, восточный суп шурпа с бараниной – на обед и говяжья лопатка, фаршированная картофелем, шпинатом и сыром с соусом «Беарнез» – на ужин.

А ведущий Андрей Доманский позаботится о вашей безопасности во время работы с острыми предметами на кухне – поделится секретом, как защитить свои руки от порезов.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.