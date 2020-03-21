Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 21.03.2020

21 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 21.03.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 21.03.2020

21 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Шеф-повар Андрей Дромов готов поделиться с телезрителями новыми оригинальными  рецептами для меню выходного дня. Блины, фаршированные грибами и беконом, с яйцом и сыром – на завтрак, восточный суп шурпа с бараниной – на обед и говяжья лопатка, фаршированная картофелем, шпинатом и сыром с соусом «Беарнез» – на ужин.

А ведущий Андрей Доманский позаботится о вашей безопасности во время работы с острыми предметами на кухне – поделится секретом, как защитить свои руки от порезов.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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