Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020

28 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Эта программа будет не только вкусной, но и музыкальной! Пока шеф-повар Андрей Дромов будет готовить завтрак – легкие хрустящие трубочки с творогом и цитрусовыми нотками, обед – сытный и аппетитный гороховый суп-пюре с копченостями, и ужин – картофель, запеченный с беконом, сыром и яйцом, ведущий Андрей Доманский выступит с сольным концертом, играя… на бокалах!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.