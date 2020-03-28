Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020

28 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020

28 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Эта программа будет не только вкусной, но и музыкальной! Пока шеф-повар Андрей Дромов будет готовить завтрак – легкие хрустящие трубочки с творогом и цитрусовыми нотками, обед – сытный и аппетитный гороховый суп-пюре с копченостями, и ужин – картофель, запеченный с беконом, сыром и яйцом, ведущий Андрей Доманский выступит с сольным концертом, играя… на бокалах!

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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