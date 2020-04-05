Орел и решка. Безумные выходные: Майами - смотреть онлайн 2 выпуск от 05.04.2020

5 апреля 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Майами - смотреть онлайн 2 выпуск от 05.04.2020

5 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите во 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

Этот уик-энд безумная парочка ведущих Ян Гордиенко и Юлия Коваль проведут в Майами – американском солнечном городе штата Флорида.

Путешественник с «золотой» картой будет кататься на безумно дорогом роллс-ройсе, жить на плавучей вилле и испытывать на себе безумно экстремальные развлечения. А турист со 100 долларами будет искать безумия Майами, посещая его основные районы. За этот уикенд он узнает, как бесплатно прокатиться по центру города, какие безумные шоу есть на главной тусовочной улице Майами и какова на вкус самая безумная майамская еда.

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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