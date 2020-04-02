СуперЖінка 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн от 02.04.2020
2 апреля 2020 17:30
2 апреля на канале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 выпуск шоу СуперЖінка 2 сезон.
Супержінка 2 сезон: Сегодня девушки отправятся в гости к бой-бабе Диане, которая уверена, что ее отношения - образец равноправия. У экономистки Дианы равноправные отношения с партнером. Впрочем другие в этом сильно сомневаются. Диана на проекте хочет показать, что женщина должна быть универсальной, уметь все и поэтому быть могущественной. Женщина уверена, что девушки должны быть самодостаточными и зарабатывать сами. Получит ли Диана 10 баллов от судьи - смотрите.
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