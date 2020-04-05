Готовим вместе: Итальянская кухня (эфир от 05.04.2020)

5 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Это блюдо французской кухни готовят во многих странах мира, но везде – со своими региональными особенностями.

Итальянская кухня популярна во всем мире. Правда, в основном ее знают благодаря пицце и пасте. Но она намного разнообразней и богаче, нежели кажется на первый взгляд. В этом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся рецептами блюд, о которых многие даже не слышали. В меню этой программы: вителло тоннато, курица «Пармезан» от Гордона Рамзи и десерт «Бокконотти».

Новый выпуск Готовим вместе - в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.