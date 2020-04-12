Орел и решка. Безумные выходные: Сан-Франциско - смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
12 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.
Ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправляются искать безумия в одном из самых красивых городов США – Сан-Франциско!
Кто будет пробовать еду, приготовленную роботом? Кому предстоит пожить в доме для любовных утех? И как выглядит безумное местное развлечение – худслем? Все это – в новом выпуске проекта «Орел и решка. Безумные выходные» в Сан-Франциско!
3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.