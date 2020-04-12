Орел и решка. Безумные выходные: Сан-Франциско - смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

12 апреля 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Сан-Франциско - смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

12 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

Ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправляются искать безумия в одном из самых красивых городов США – Сан-Франциско!

Кто будет пробовать еду, приготовленную роботом? Кому предстоит пожить в доме для любовных утех? И как выглядит безумное местное развлечение – худслем? Все это – в новом выпуске проекта «Орел и решка. Безумные выходные» в Сан-Франциско!

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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