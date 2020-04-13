Богиня шопинга: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

13 апреля 2020 17:30 Александр Кива
Богиня шопинга: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

13 апреля на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск нового сезона шоу Богиня шопинга.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Богиня шопинга 2020:

Любите шопінг більше за все в житті? Хочете досягти найвищого рівня майстерності в цій справі? Або ж довести іншим, що ви «богиня шопінгу»? Однойменний проект на телеканалі ТЕТ запевняє, що шопінг - це мистецтво, яким володіють або ж не володіють наші героїні. Вони вважають себе найкращими в цій справі і вже готові поборотися за головний титул.

1 выпуск шоу Богиня шопинга 2020 от 13.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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