Богиня шопинга: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
13 апреля на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск нового сезона шоу Богиня шопинга.
Любите шопінг більше за все в житті? Хочете досягти найвищого рівня майстерності в цій справі? Або ж довести іншим, що ви «богиня шопінгу»? Однойменний проект на телеканалі ТЕТ запевняє, що шопінг - це мистецтво, яким володіють або ж не володіють наші героїні. Вони вважають себе найкращими в цій справі і вже готові поборотися за головний титул.
1 выпуск шоу Богиня шопинга 2020 от 13.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.