Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.08.2020)
18 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.
В новом сезоне шоу "Богиня шопинга. Экстремальный сезон" будет все — любимые комментаторы, лучший фэшн-эксперт Леонид Мартынчик, звездные участницы и новые лица. А еще — мода, стиль, секс, пайетки, ботокс и юмор. И, конечно, "любимый" леопард не останется в стороне премьеры "Богини шопинга" на ТЕТ.
2 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон смотрите скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.