Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.08.2020)

18 августа 2020 17:15 Александр Кива
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.08.2020)
пресс-служба

18 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.

Читайте такжеБогиня шопинга. Экстремальный сезон: канал ТЕТ назвал дату премьеры шоу
Смотрите во 2 выпуске шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон:

 В новом сезоне шоу "Богиня шопинга. Экстремальный сезон" будет все — любимые комментаторы, лучший фэшн-эксперт Леонид Мартынчик, звездные участницы и новые лица. А еще — мода, стиль, секс, пайетки, ботокс и юмор. И, конечно, "любимый" леопард не останется в стороне премьеры "Богини шопинга" на ТЕТ.

2 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон  смотрите скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

ТЕТ телешоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон

Материалы по теме

Стосується кожного: Разведенные с детьми (эфир от 18.08.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Разведенные с детьми (эфир от 18.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Телешоу

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Алла Костромичева рассказала о разносторонних интересах 4-летнего сына Сальватора
Новости

Алла Костромичева рассказала о разносторонних интересах 4-летнего сына Сальватора
DZIDZIO рассказал, в каком непривычном месте имел первый опыт "взрослых поцелуев"
Новости

DZIDZIO рассказал, в каком непривычном месте имел первый опыт "взрослых поцелуев"

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK