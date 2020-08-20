Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2020)

20 августа 2020 19:30 Александр Кива
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2020)
Богиня шопинга: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2020)
пресс-служба

20 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон:

Сегодня в модном батле сойдутся оперная дива с модельными формами Виктория, самопровозглашенная лучшая HR Киева Аня и продавец на стиле, которой страшно отказать, Владислава. Девушки искать образ для встречи с любовницей парня.

3 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон  смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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