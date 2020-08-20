Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2020)
20 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.
Сегодня в модном батле сойдутся оперная дива с модельными формами Виктория, самопровозглашенная лучшая HR Киева Аня и продавец на стиле, которой страшно отказать, Владислава. Девушки искать образ для встречи с любовницей парня.
3 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.