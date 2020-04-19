Орел и решка. Безумные выходные: Нью-Йорк - смотреть онлайн 4 выпуск от 19.04.2020

19 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

В этот раз ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправятся в Нью-Йорк – столицу небоскребов, бешеного трафика и больших денег.

Турист с «золотой» картой сможет по-настоящему прочувствовать богатую жизнь: арендовать частный вертолет, чтобы избежать пробок, пожить в трехэтажном пентхаусе в самом сердце Манхэттена. А еще – пообедать самой дорогой пиццей в мире, стоимостью 2 тысячи долларов! А бюджетный путешественник сможет почувствовать себя героем фильма, гуляя по кинематографичным улицам Нью-Йорка, спускаясь в метро и знакомясь с колоритными нью-йоркскими жителями. Он также узнает, как живут в самом опасном районе – Гарлеме, и как можно достичь успеха в этом городе, даже если ты бездомный.

4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.