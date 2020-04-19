Готовим вместе: Выпечка на сковороде (эфир от 19.04.2020)

19 апреля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Выпечка на сковороде (эфир от 19.04.2020)

19 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Это блюдо французской кухни готовят во многих странах мира, но везде – со своими региональными особенностями.

В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский предложат телезрителям три рецепта выпечки без духовки. Такая выпечка быстро готовится и отлично подойдет для тех случаев, когда к вам неожиданно нагрянули гости. В меню этого выпуска: катлама с луком, перевернутая пицца на сковороде и пончики «Бенье».

Новый выпуск Готовим вместе - в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.

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