Рассмеши комика: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

18 апреля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Рассмеши комика: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Рассмеши комика: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

18 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 выпуск нового сезона юмористического проекта «Рассмеши комика».

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В новом выпуске шоу «Рассмеши комика» за смех судей будет бороться команда из города Кривой Рог. Участники попытаются выиграть деньги на приобретение медицинского оборудования для детского пульмонологического центра восьмой городской больницы.

Среди участников нового выпуска будет шоумен Артем Гагарин. С помощью забавных видео он раскроет тайны звезд украинского шоу-бизнеса. Так, Артем покажет, что делает Юрий Ткач, когда опаздывает, и предложит зрителям представить первый танец молодоженов на свадьбе ведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова. Также шоумен продемонстрирует, как на самом деле снимают видео для TikTok певица NK (Настя Каменских), Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Новый выпуск проекта «Рассмеши комика» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 Евгений Кошевой Оля Полякова Рассмеши комика Юрий Ткач телешоу юмор

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