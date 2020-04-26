Орел и решка. Безумные выходные: Раджастан - смотреть онлайн 5 выпуск от 26.04.2020

26 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

В этот раз ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправятся в один из самых ярких и колоритных регионов Индии – Раджастан. Этот штат испокон веков облюбовали индийские правители как место для строительства своих роскошных дворцов-резиденций.

Кто из ведущих будет жить во дворце легендарного индийского раджи? Кому посчастливится посмотреть на раджастанские города и деревни с высоты птичьего полета? И кто побывает в трущобах - в гостях у местных жителей?

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные от 26.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.