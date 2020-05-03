Орел и решка. Безумные выходные: Венеция - смотреть онлайн 6 выпуск от 03.05.2020
3 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.
В этот раз ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправятся в Венецию!
Как выглядела Венеция за пару дней до карантина? Чем на закрытых балах-вечеринках обычно развлекают богачей? Что такое креветка-богомол? И что на обед в этом городе на воде ели Черчилль, Хемингуэй и Елизавета II? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители узнают в самом безумном «венецианском» выпуске тревел-шоу «Орел и решка»...
6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.