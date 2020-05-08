Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.05.2020)

8 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Время карантина! И хотя магазины сейчас мы посещаем нечасто, гречкой, рисом, овсянкой большинство хозяек запаслись давно! Какая же из этих круп наиболее полезна для сохранения энергии, контроля массы тела и улучшение процессов пищеварения? Правда ли, что употребление разных каш может защитить вас от вирусов и инфекций, очистить организм от токсинов и даже вернуть молодость? И как выбрать качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали певица Наталка Карпа, певец Василий Бондарчук, шоумен Дядя Жора.

Новый выпуск Полезной программы от 08.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.