СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)

6 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
пресс-служба Нового канала

В среду, 6 мая, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.

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Смотрите в 11 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: проверять свое шестое чувство будут горячая украино-боливийская певица Мишель Андраде и популярный певец и композитор Артем Пивоваров. Мишель поможет одной из незнакомок побриться наголо, а вот Артему нужно будет вычислить "любовника" в шкафу. Заинтригованы? Тогда не пропустите новый выпуск!

11 выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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