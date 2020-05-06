СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)

Смотрите в 11 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: проверять свое шестое чувство будут горячая украино-боливийская певица Мишель Андраде и популярный певец и композитор Артем Пивоваров. Мишель поможет одной из незнакомок побриться наголо, а вот Артему нужно будет вычислить "любовника" в шкафу. Заинтригованы? Тогда не пропустите новый выпуск!
11 выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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