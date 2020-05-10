Орел и решка. Безумные выходные: Куршевель - смотреть онлайн 7 выпуск от 10.05.2020

10 мая 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Куршевель - смотреть онлайн 7 выпуск от 10.05.2020
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 7 выпуск от 10.05.2020

10 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

Этот уик-энд ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль проведут на безумно дорогом, безумно экстремальном и безумно живописном горнолыжном курорте – Куршевеле!

Здесь – лучшие трассы Европы, здесь – идеальная система подъемников, и именно здесь 2 дня будут кататься наши безумные ведущие. Турист с безлимитной картой арендует лучшую экипировку и горнолыжный инвентарь, поселится в комфортабельном шале среди заснеженных альпийских вершин и будет утолять разбушевавшийся голод в лучшем мишленовском ресторане региона. А бюджетный турист возьмет дешевые санки, попробует бесплатно переночевать с помощью сервиса Couchsurfing и самостоятельно приготовит себе обед в традиционном альпийском стиле.

Какие еще активности можно найти на лучшем курорте Европы? Какие еще красоты скрывают альпийские горы? 

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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