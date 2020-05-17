Орел и решка. Безумные выходные: Андаманские острова - смотреть онлайн 8 выпуск от 17.05.2020

17 мая 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Андаманские острова - смотреть онлайн 8 выпуск от 17.05.2020
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 8 выпуск от 17.05.2020

17 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

Этот уик-энд ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль проведут на безумно далеких Андаманских островах.

Андаманы – это индийская экзотика в водах Бенгальского залива и Андаманского моря. Километры чистейших пляжей, густые заросли тропического леса и теплые морские воды. Но самое замечательное, что об этом укромном уголке еще не пронюхали толпы туристов. Правда, есть одно но: вся эта красота достанется ведущему с безлимитной картой, который отправится на остров Хэйвлок. Загорать, шиковать в президентском люксе, ловить гигантскую рыбу и погружаться к сказочным жителям Андаманского моря.

Путешественнику со ста долларами повезет гораздо меньше. Ему достанется остров Южный Андаман и его столица – Порт-Блэр. Чтобы найти здесь пляж, пригодный для купания, придется изрядно попотеть. Но приключения будут стоить того, ведь в награду бюджетный турист получит остров с заброшенным городом и... оленями!

8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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