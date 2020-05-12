Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.05.2020)

12 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.05.2020)

12 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Хотите оставаться молодым, красивым и активным много лет? Чаще употребляйте свеклу, авокадо и гранат. Это – одни из лучших продуктов против старения. Они выводят все виды токсинов из организма, улучшают пищеварение, снижают риск гипертонии, ожирения, диабета и изнашивания организма с возрастом. Чем еще полезны эти продукты? На что обращать внимание при их покупке? Как правильно употреблять свекольный и гранатовый сок? И какие необычные блюда можно приготовить из авокадо, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певицы Оксана Пекун, Наталья Валевская, Наталка Карпа.

Новый выпуск Полезной программы от 12.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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