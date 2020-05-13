Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2020)

13 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2020)

13 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Молочные продукты очень полезны для организма человека, так как они содержат белок, а также все необходимые аминокислоты, кальций, фосфор, калий, витамины D, А, В. Что выбрать - молоко, кефир или ряженку, чтобы получить наибольшую пользу? Кто победит в борьбе за звание самого диетического молочного напитка? А кому достанется первое место по количеству питательных веществ? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные молочные продукты и оставаться здоровыми? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали дуэт Анна-Мария, певица Карина Плай, певица Лилия Киш.

Новый выпуск Полезной программы от 13.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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