Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.05.2020)

14 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.05.2020)

14 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ваши дети обожают животных и готовы их постоянно целовать? Еще бы! Ведь они стали «пропуском» для прогулок во время карантина. Значит, уместно будет узнать, какие продукты имеют антипаразитарный эффект. Лук – природный антибиотик, сок которого легко справится с паразитами. Чеснок – сильнейший антиоксидант и антисептик, способный уничтожать более 60 видов грибков и 20 видов бактерий и вирусов. И семена тыквы, в состав которых входит уникальное антигельминтное вещество кукурбитин. Как правильно употреблять эти продукты, чтобы антипаразитарный эффект был максимальным?  Кто из них лидирует и почему? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – актер Георгий Хостикоев, телеведущий Вячеслав Соломка, певица Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 14.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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