Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2020)

15 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2020)

15 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Много работаете за компьютером и часто устают глаза? У вас проблемы со зрением? Ешьте продукты, которые помогут глазам быть здоровыми! Апельсин, орехи и морковь – лидеры среди продуктов по составу полезных веществ для улучшения зрения. Чем объясняются их целебные свойства? Какие болезни глаз можно предотвратить благодаря этим продуктам? Сколько орехов достаточно съесть, чтобы получить необходимый эффект? И в каком виде лучше употреблять апельсин и морковь? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали телеведущая Катерина Виноградова, певицы Мила Нитич и Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 15.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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