Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.05.2020)

16 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Японцы и другие народы, живущие возле моря, регулярно питаются рыбой и морепродуктами. В этом кроется секрет их долголетия. Что лучше – треска, скумбрия или лосось? Какую рыбу есть, чтобы дольше оставаться молодыми и здоровыми? В каком виде она полезнее – в жареном, вареном или печеном? Употребление какой рыбы поможет похудеть? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певец Иван Березовский, телеведущие Андрей Доманский и Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 16.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,