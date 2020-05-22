Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2020)

22 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2020)

22 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сохранить здоровье, улучшить самочувствие и ускорить метаболизм поможет детокс –очищение организма от шлаков, токсинов и тяжелых металлов, которые образуются в результате стрессов, плохой экологии и неправильного питания.  Хотите всегда оставаться здоровыми, активными и стройными? Чаще употребляйте дыню, виноград и редьку – лучшие продукты для мягкого и природного очищения организма. Какой из них самый полезный? Как правильно их употреблять и как устроить «генеральную уборку» и быстро очиститься от токсинов? Существуют ли противопоказания к употреблению редьки? И сколько нужно съесть винограда и дыни, чтобы они раскрыли все свои вкусовые и полезные качества? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали певец Владимир Гришко, певица СолоХа, телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 22.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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