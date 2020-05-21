Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.05.2020)

21 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Работа важнейшей для организма сердечно-сосудистой системы во многом зависит от «топлива», которым мы заправляем желудок. Но чтобы уменьшить риск сердечного приступа или образования тромбов, мало исключить вредную еду. Нужно обогатить рацион питания полезными продуктами. Оливки, яблоки и форель помогут не только улучшить самочувствие, но и укрепить сердце и сосуды. В каком виде лучше употреблять эти продукты, чтобы их польза для организма была максимальной? Кто из них лидирует и почему? Какими целительными свойствами они обладают? И как приготовить из них изысканные блюда, которые не оставят равнодушным ваших близких? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – народная актриса Ольга Сумская, телеведущая Светлана Вольнова и певица Карина Плай.

Новый выпуск Полезной программы от 21.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,