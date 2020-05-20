Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2020)

20 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Если утром вы чувствуете себя вяло и вам сложно просыпаться - на помощь придут любимые тонизирующие напитки. Стакан какао, чая или кофе с утра - и бодрость вам гарантирована. Эти напитки мгновенно улучшат настроение, наполнят организм энергией и придадут сил для новых свершений. Что лучше бодрит – какао, чай или кофе? Какое количество тонизирующего напитка полезно для здоровья, а какое – может навредить? Чем хорош по своим свойствам растворимый кофе? И на что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали певицы Мята, Анна Добрыднева и Лилия Киш.

Новый выпуск Полезной программы от 20.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,