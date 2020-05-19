Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2020)

19 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Мясо – хороший источник белка, который необходим для полноценного питания. Этот популярный среди украинцев продукт обеспечивает организм силой и жизненной энергией. Но от мяса может быть польза только в том случае, если оно свежее и качественное. Как разобраться – где хорошее, и выбрать безопасный для здоровья продукт? Какое мясо выбрать, чтобы получить наибольшую пользу – свинину, говядину или крольчатину? В чем преимущество каждого продукта? Как избавиться от паразитов, которые могут находиться  в мясе? И как приготовить из мяса вкусные блюда зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – певец Петр Черный и певица Лилу.

Новый выпуск Полезной программы от 19.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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