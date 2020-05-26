Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2020)

26 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2020)

26 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Состояние наших волос и ногтей является внешним признаком здоровья организма. Если ногти ломаются, а волосы выпадают – это свидетельствует о недостатке питательных веществ в организме. Справиться с такими проблемами помогут продукты для восстановления волос и ногтей: грибы, йогурт и тунец ... Кто станет лидером среди самых полезных продуктов для женской красоты? Какие вещества в их составе способны сделать волосы шелковистыми, а ногти крепкими и блестящими? В чем секрет здоровых волос и ногтей? И на что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – народная артистка Украины Ольга Сумская, прима-балерина Национального театра оперы и балета Кристина Шишпор, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук.

Новый выпуск Полезной программы от 26.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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