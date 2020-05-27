Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.05.2020)

27 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Сыр давно завоевал внимание миллионов людей по всему миру. Этот молочный продукт радует нас широким спектром вкусов, цветов, запахов и форм. Сложно подсчитать количество существующих сортов. Мягкий и сливочный, твердый и полутвердый, рассольный и с плесенью… Какой сыр выбрать, чтобы было и вкусно и полезно? Как отличить сыр от сырного продукта? Чем голландский сыр отличается от пармезана? Что стоит предпочесть, если боитесь набрать лишние килограммы? И как приготовить из сыра изысканные блюда, которые не оставят равнодушным ваших близких? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали телеведущие Андрей Данилевич, Мария Виноградова и Ева Бажен.

Новый выпуск Полезной программы от 27.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,