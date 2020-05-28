Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.05.2020)

28 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Укрепить кости и улучшить состояние зубов можно с помощью правильного питания. Для этого очень важно, чтобы в рационе присутствовали кальций и витамин D, недостаток этих веществ является причиной развития остеопороза. Хотите укрепить костную ткань? Ешьте кальмары, сою и творог. Эти продукты способны улучшить состояние костей и зубов. Кто из них займет первую строчку рейтинга «Полезной программы»? В каком виде лучше употреблять эти продукты, чтобы их польза для организма была максимальной? Какими целительными свойствами они обладают? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – телеведущая Светлана Леонтьева, певец Лери Винн и певец Олег Кензов.

Новый выпуск Полезной программы от 28.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,