Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.05.2020)

29 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Не нравится собственное отражение в зеркале? Обувь кажется тесной, руки опухли… Отеки свойственны многим, особенно летом. Основные причины – нарушение водного баланса и недостаток калия в организме. Но есть продукты, которые помогают избавиться от этих неприятностей. Вывести лишнюю жидкость из организма помогут баклажаны, редис и огурец! Какой из этих продуктов – самый полезный? Как правильно их употреблять, чтобы уменьшить отечность? За что Петр Первый полюбил редис? В чем кроется секрет красоты Клеопатры? И как сделать маску из огурца? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали телеведущая Светлана Вольнова, певицы Натаника и Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 29.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,