Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.05.2020)

30 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.05.2020)

30 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Завтрак, обед, ужин ... и так круглосуточно по кругу. Устали постоянно стоять у плиты? Выход есть – полуфабрикаты. Хрустящие наггетсы, сочные пельмени и вкусные  вареники – несколько минут и полноценный обед за несколько минут готов. Но как выбрать качественные? Из чего состоят полуфабрикаты и есть ли в них что-то полезное для организма? Как выбрать и сохранить их без вреда для здоровья? С чем их лучше употреблять? И какие полуфабрикаты считаются самыми диетическими? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певица Марина Одольская, заслуженные  артистки  Украины  Ярослава Руденко и Оксана Пекун. 

Новый выпуск Полезной программы от 30.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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