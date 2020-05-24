Орел и решка. Безумные выходные: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 24.05.2020

24 мая 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 24.05.2020
Орел и решка. Безумные выходные: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 24.05.2020

24 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

За 45 минут команда проекта посетит сразу несколько разных уголков нашей планеты, раскроет тайны съемок и обнародует все то, что раньше оставалось за кадром.

«Орел и решка» покажет, как выглядит какао за три тысячи долларов. Составит рейтинг самых безумных экстремальных развлечений мира. И расскажет всю правду о новеньких ведущих!

Специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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