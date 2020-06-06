Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.06.2020)

6 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.06.2020)

6 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Шоколад, конфеты и пирожные… С ними каждый день, как праздник! Что делать, если вы не представляете своей жизни без сладкого? Как не навредить своему здоровью? Чем полезны эти продукты? Как отличить качественный шоколад от  подделки? Какие эклеры лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть любимые сладости и не толстеть? И почему мужчины предпочитают сладкоежек тем, кто постоянно сидит на диете? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – телеведущие Ева Бажен, Андрей Доманский, Роман Кадемин.

Новый выпуск Полезной программы от 06.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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