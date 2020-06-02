Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.06.2020)

2 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.06.2020)

2 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Утка, курица и индейка - самое популярное мясо птицы в мире. Приверженцы здорового питания часто отдают ему предпочтение из-за высоких питательных свойств и низкой калорийности. Какие важные витамины и микроэлементы в нем содержатся? Мясо какой птицы победит в борьбе за звание самого полезного и диетического? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт? Как правильно хранить мясо птицы? Содержатся ли в нем гормоны и антибиотики? И какие оригинальные блюда можно приготовить из курицы, утки и индейки  зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – актер Виталий Борисюк, певец Владимир Гришко, телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 02.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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