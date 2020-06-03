Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.06.2020)

3 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.06.2020)

3 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Супы, салаты, мясо, рыба ... Чем заправить все эти блюда, чтобы было не только вкусно, но и полезно? На помощь приходят майонез, сметана и горчица – настоящие фавориты украинской кухни. С ними даже самые простые угощения становятся не только вкусными, но и пикантными. Какая же из заправок полезнее? Какой продукт рекомендуют употреблять диетологи? С чем лучше сочетается майонез, а с чем – сметана? Как не обжечься с выбором приправы и найти качественный продукт? Зависит ли польза горчицы от ее крепости, а польза сметаны – от ее жирности? И как приготовить домашний майонез и мороженое из горчицы, которые не оставят равнодушным ваших близких? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали актриса Светлана Билоножко, певица Ярослава Руденко, телеведущая Виктория Зубрейчук.

Новый выпуск Полезной программы от 03.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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