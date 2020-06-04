Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.06.2020)

4 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Сосиски, сардельки и колбаски – любимые блюда всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно поесть. Но всегда ли полезен такой завтрак, обед или ужин? Многое, если не всё, зависит от качества продукта. Из чего их готовят? На что стоит обращать внимание при покупке? Чем отличается сосиска от сардельки? Как их правильно варить и с чем лучше есть? Что входит в состав колбасок? Какие необычные блюда можно приготовить с ними? И кто возглавит рейтинг и получит звание самого полезного и качественного продукта в мире сосисок? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук, боксер Роман Головащенко.

Новый выпуск Полезной программы от 04.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,