Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.06.2020)

4 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.06.2020)

4 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сосиски, сардельки и колбаски – любимые блюда всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно поесть. Но всегда ли полезен такой завтрак, обед или ужин? Многое, если не всё, зависит от качества продукта. Из чего их готовят? На что стоит обращать внимание при покупке? Чем отличается сосиска от сардельки? Как их правильно варить и с чем лучше есть? Что входит в состав колбасок? Какие необычные блюда можно приготовить с ними? И кто возглавит рейтинг и получит звание самого полезного и качественного продукта в мире сосисок? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук, боксер Роман Головащенко.

Новый выпуск Полезной программы от 04.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

Облако тегов

Интер телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
Новости

Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
Говорит Украина: Меня в рабство, сестре - наследство: какой будет встреча? (эфир от 03.06.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Меня в рабство, сестре - наследство: какой будет встреча? (эфир от 03.06.2020)
Участник реалити Топ-модель по-украински набил себе 20 новых тату
Новости

Участник реалити Топ-модель по-украински набил себе 20 новых тату
Терпела боль и сдерживала эмоции: Леся Никитюк подверглась научному эксперименту
Новости

Терпела боль и сдерживала эмоции: Леся Никитюк подверглась научному эксперименту

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK