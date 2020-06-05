Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.06.2020)
5 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу – все это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями помогут продукты для улучшения пищеварения: свекла, овсянка и ряженка. Какой из них – самый полезный? Как и с чем правильно их употреблять, чтобы восстановить и улучшить работу кишечника? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали дуэт «Анна-Мария», певицы Наталка Карпа и Оксана Пекун.
Новый выпуск Полезной программы от 05.06.2020 смотрите онлайн на tv.ua.
Напомним,