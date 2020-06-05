Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.06.2020)

5 июня 2020 13:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.06.2020)

5 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу – все это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями помогут продукты для улучшения пищеварения: свекла, овсянка и ряженка. Какой из них – самый полезный? Как и с чем правильно их употреблять, чтобы восстановить и улучшить работу кишечника? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали дуэт «Анна-Мария», певицы Наталка Карпа и Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 05.06.2020 смотрите  онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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