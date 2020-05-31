Орел и решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
31 мая на канале Интер и на нашем сайте TV.UA онлайн смотрите новый выпуск Орел и решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное.
Но это не обычный выпуск полюбившегося тревел-шоу. Зрители увидят все, что не вошло в монтаж основных выпусков. Все, что осталось за кадром. Как вели себя звездные ведущие на съемках? Какие необычные блюда дегустировали? И как отдыхали Андрей и Настя во время съемок?
Специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs. Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.