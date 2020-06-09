Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.06.2020)

9 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Пресловутая «апельсиновая корка» рано или поздно появляется у каждой женщины. Виной тому женские гормоны эстрогены. Впрочем, есть много природных средств, которые помогут уменьшить эту «неприятность». Чтобы избавиться от целлюлита включите в свое меню банан, авокадо и капусту. Эти продукты способствуют сжиганию жиров, выведению излишков жидкости и избавлению от проблемы. В чем секрет их эффективности? Какие важные витамины и микроэлементы в них содержатся? Какой продукт станет лидером рейтинга за звание самого полезного и диетического? И какие оригинальные блюда можно из них приготовить без вреда для фигуры зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – певицы Ассия Ахат и Наталка Карпа, телеведущая Светлана Леонтьева.

Новый выпуск Полезной программы от 09.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,