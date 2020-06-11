Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.06.2020)

11 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.06.2020)

11 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Иметь идеальное тело мечтают все, но одного только желания похудеть и накачаться недостаточно. Этот процесс требует продуманных и последовательных действий, особенно пересмотра своего рациона. По мнению экспертов «Полезной программы» в Топ-3 продуктов для набора мышечной массы входят свинина, форель и творог. В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве и выбрать самый безопасный для здоровья? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для наращивания мышц? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – певец Петр Черный, актер Геннадий Попенко, певец Олег Кензов.

Новый выпуск Полезной программы от 11.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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