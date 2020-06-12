Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.06.2020)

12 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.06.2020)

12 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сгущенное молоко, халва и мармелад… Этими сладостями лакомились наши родители. Их любят и современные дети. Какое лакомство победит в борьбе за звание самого полезного в нашем рейтинге?  Из чего должна быть сделана настоящая сгущенка? Что входит в состав качественного мармелада? Чем на самом деле полезна халва? Как правильно выбирать эти сладкие продукты? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – народная артистка Украины Светлана Билоножко, телеведущие Андрей Доманский и Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 12.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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