Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)

13 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)

13 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Практически в любой диете или здоровом рационе питания присутствует рыба, но какую выбрать и чем она будет полезна для организма? Что лучше – килька, селедка или скумбрия? Как правильно чистить рыбу, с чем подавать и сколько есть? И на что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали телеведущий Андрей Доманский, шоумен Андрей Джеджула, актриса Анна Лев.

Новый выпуск Полезной программы от 13.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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