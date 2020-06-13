Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)
13 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
Практически в любой диете или здоровом рационе питания присутствует рыба, но какую выбрать и чем она будет полезна для организма? Что лучше – килька, селедка или скумбрия? Как правильно чистить рыбу, с чем подавать и сколько есть? И на что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которой стали телеведущий Андрей Доманский, шоумен Андрей Джеджула, актриса Анна Лев.
Новый выпуск Полезной программы от 13.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.
Напомним,