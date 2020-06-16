Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.06.2020)

16 июня 2020 17:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.06.2020)

16 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ягоды годжи, семена чиа, спирулина – этими суперфудами сегодня уже никого не удивишь. Однако обычные орехи, гранат и гречка, оказывается, не менее полезны, хотя стоят в разы дешевле. В этих продуктах – высокая концентрация витаминов, нутриентов, минералов, органических кислот и антиоксидантов. Они заряжают нас энергией и укрепляют здоровье. В чем секрет их эффективности?

Новый выпуск Полезной программы от 16.06.2020 смотрите онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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