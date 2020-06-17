Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.06.2020)

17 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Общие принципы здорового питания едины для всех: больше овощей и фруктов, меньше калорий, соли и сахара. Но есть некоторые продукты, которые по-особенному влияют именно на мужское здоровье. По мнению экспертов «Полезной программы», надолго сохранить молодость, силу и энергию мужчинам помогут говядина, карп и помидоры. Почему так важно красное мясо в мужском рационе? Можно ли улучшить физическую форму, употребляя говядину? Чем именно полезен карп для мужского организма? Какой сорт томатов лучше выбрать для салата? И как при покупке отличить опасный овощ от экологически чистого?

Новый выпуск Полезной программы от 17.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,