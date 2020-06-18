Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.06.2020)

18 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Лучший способ отсрочить старость – употреблять продукты с противовоспалительными свойствами: сою, имбирь и ананас. Они хорошо влияют на работу кишечника и мозга, а также укрепляют иммунную систему. В чем преимущество каждого из этих продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто займет первую строку рейтинга этой программы и получит звание самого эффективного противовоспалительного продукта?

Новый выпуск Полезной программы от 18.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,