Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.06.2020)

18 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.06.2020)

18 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Лучший способ отсрочить старость – употреблять продукты с противовоспалительными свойствами: сою, имбирь и ананас. Они хорошо влияют на работу кишечника и мозга, а также укрепляют иммунную систему. В чем преимущество каждого из этих продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто займет первую строку рейтинга этой программы и получит звание самого эффективного противовоспалительного продукта?

Новый выпуск Полезной программы от 18.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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