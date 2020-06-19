Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.06.2020)

19 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Новый год, день рождения или свадьба… Трудно представить украинское застолье без любимых блюд: красной икры, солений и холодца. Они присутствуют буквально на каждом праздничном столе. Как отличить качественную икру от подделки? Какие соления лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть холодец и не толстеть? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 19.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,