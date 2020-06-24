Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.06.2020)

24 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.06.2020)

24 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Консервированная рыба - продукт, которой есть на кухне в каждой семье! Из нее и салат можно приготовить, и к картошке подать, и съесть просто так, без гарнира. Рыбные консервы – это удобно и очень вкусно. Вопрос лишь в том, что лучше  – шпроты, килька в томатном соусе или сардина в масле? Что вкуснее, а что полезнее? Какие важные элементы содержатся в рыбных консервах и чем они полезны для нашего организма? С какими продуктами стоит употреблять консервированную рыбу, а с какими лучше не совмещать? И как отличить качественные рыбные консервы от некачественных? Ответы в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 24.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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