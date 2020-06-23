Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.06.2020)

23 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Не позавтракал – день насмарку! Ни сил, ни желания работать. Что же съесть утром, чтобы целый день чувствовать себя сытым и бодрым - сухой завтрак, манную кашу или сырковую массу? Какой из завтраков – самый питательный, а какой – полезный? Так ли хороши для нашего организма шоколадные шарики, мюсли и гранола? Кому лучше отказаться от сухих завтраков и почему? В чем польза манки и есть ли в ней витамины? От чего зависит появление комочков в каше? Как выбрать качественную творожную массу? И чем лучше накормить детей, чтобы не навредить их здоровью, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 23.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,