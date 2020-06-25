Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.06.2020)

25 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Йод очень важен для нормальной работы щитовидной железы. Его дефицит может привести к нарушению обмена веществ, набору веса, ослаблению иммунитета. Ухудшается также состояние кожи, ногтей и волос, повышается риск развития атеросклероза. Лучший способ избежать этих проблем – употреблять продукты с повышенным содержанием йода: картофель, яйца и треску. В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для здоровья щитовидной железы? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 25.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,