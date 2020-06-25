Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.06.2020)

25 июня 2020 13:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.06.2020)

25 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Йод очень важен для нормальной работы щитовидной железы. Его дефицит может привести к нарушению обмена веществ, набору веса, ослаблению иммунитета. Ухудшается также состояние кожи, ногтей и волос, повышается риск развития атеросклероза. Лучший способ избежать этих проблем употреблять продукты с повышенным содержанием йода:  картофель, яйца и треску. В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для здоровья щитовидной железы? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 25.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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